Un ciclone alimentato da fiumi atmosferici, una combinazione letale

Un ciclone che in condizioni normali sarebbe arrivato e passato, ma fermandosi, così a lungo, ha causato il disastro che è sotto i nostri occhi. Ma non è tutto: a peggiorare la situazione, probabilmente, anche un altro fenomeno si tratta dei fiumi atmosferici come ci ha raccontato il fisico delle nubi del Cnr di Bologna Vincenzo Levizzani