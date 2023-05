L'alluvione delle piante

Quella che era una distesa verde di campi, erba, frutteti, trasformata in laghi di acqua, fango, distruzione. Anche l'agricoltura è stata duramente colpita dalla devastazione avvenuta in Emilia-Romagna. Con piante sommerse dall'acqua che, spiega Pierdomenico Perata, professore ordinario di fisiologia vegetale alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa, le soffoca. Un fattore importante è per quanto tempo i terreni restano sommersi. Dopo più giorni, le colture sono compromesse. E per affrontare i danni, molto dipende dal tipo di pianta.