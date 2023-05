Alzheimer, la resilienza che protegge

E' definita resilienza genetica: caratteristiche individuali, cioè, che proteggono dai possibili effetti delle alterazioni genetiche.

In questo caso la scoperta riguarda un paziente con una particolare mutazione, un difetto di presenilina che predispone a sviluppare i primi sintomi dell'Alzheimer già intorno ai 30 anni e poi, in forma più severa, dai 40. L'uomo, però, non ha manifestato sintomi fino ai 67 anni.



I ricercatori di diversi centri, tra cui il Massachussets General Hospital di Boston, hanno scoperto in che modo, attraverso studi in laboratorio e analisi approfondite delle immagini del cervello del paziente ottenute con risonanze magnetiche.

Il genetista Giuseppe Novelli, docente all'Università di Roma Tor Vergata, ricostruisce la ricerca.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Enrico Caleffi

intervista a Giuseppe Novelli, genetica Università Tor Vergata