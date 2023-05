Pando, la voce del gigante che trema

Il più grande e antico albero della terra non è un baobab o una sequoia, ma "Pando", che cresce in una riserva forestale dello Utah, Stati Uniti. 47mila pioppi tremuli che condividono lo stesso Dna, collegati tra loro dalle rispettive radici, che lo rendono un unico, enorme essere vivente, dal peso di 6 milioni di chili. Conosciuto anche come "il gigante che trema", per le foglie superflessibili che vibrano al vento, Pando si rigenera da 9mila anni per clonazione da un unico seme, liberato dal ritiro di un ghiacciaio. Le sue radici formano un sistema lineare e progressivo che crea sempre nuovi fusti geneticamente identici, che vivono 100 anni, parti di un singolo eterno individuo vegetale. Di cui ora possiamo persino ascoltare il suono.

Attenzione, non il suono delle foglie al vento, ma le vibrazioni delle radici captate durante un temporale. Suoni mai catturati prima, registrati dall'artista Jeff Rice tramite un idrofono, che ha rilevato i movimenti dell'acqua sotterranea a contatto con le radici. Lo strumento ha captato vibrazioni originate fino a 30 metri di distanza, che si propagavano attraverso il sistema di radici come in un enorme "telefono senza fili": al posto dei 2 barattoli, ci sono i 47mila pioppi collegati dalle radici. Un esperimento artistico presentato alla Società di acustica americana e subito tradotto in un progetto scientifico: attraverso i suoni, infatti, si potranno valutare le condizioni di Pando in maniera non invasiva, e tenere sotto controllo la salute del gigante che trema.



Montaggio Enrica Politano.