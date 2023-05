Batteri mangia-plastica: scoperti ceppi che attivano il processo anche a basse temperature

Negli anni tanti ricercatori nel mondo hanno individuato diversi tipi di batteri mangiaplastica, capaci di degradare plastiche con una struttura molecolare simile a quella delle cellule vegetali, di cui i microorganismi solitamente si nutrono. I batteri producono enzimi per romperne le pareti. Finora però il processo funzionava solo ad alte temperature, oltre i 30 gradi, condizione che rende costosa e inquinante qualsiasi applicazione industriale. Ora però un gruppo di scienziati dell'Istituto Federale Svizzero di Davos ha scoperto nei terreni alpini e artici - tra Svizzera, Groenlandia, e Isole Svalbard - batteri e funghi in grado di digerire plastica anche a basse temperature, attorno ai 15 gradi. Coltivati per un anno in laboratorio, sono riusciti a decomporre le spugne da cucina. Smaltiti anche il poliestere-poliuretano biodegradabile, e alcune miscele di polibutilene adipato tereftalato e di acido polilattico. Hanno fallito invece - smacco per i ricercatori - contro il polietilene, che, tra bottiglie, buste e altre confezioni, è la più comune delle plastiche che abbandoniamo nell'ambiente.

Montaggio Tiziano Bosco