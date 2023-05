Andrés-Orozco Estrada, nuovo direttore Orchestra Rai: "Voglio comunicare con i giovani"

La bellezza della musica, innanzitutto, ma anche la comunicazione con il pubblico, con i giovani. Sono gli obiettivi di Andrés-Orozco Estrada, nuovo direttore dell' Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Nato in Colombia, naturalizzato austriaco, è una delle bacchette più apprezzate, recentemente nominato Generalmusikdirektor della Città di Colonia e già a capo di prestigiose compagini. Il suo primo impegno, il concerto del 2 giugno all'Auditorium Rai, per la Festa della Repubblica.

Tanti nomi prestigiosi

Da ottobre sarà uno dei protagonisti della stagione sinfonica 2023/2024 dell’Orchestra Rai, che guiderà per tre anni. Accanto a lui tanti altri, tra cui il Direttore emerito Fabio Luisi. L’ospite principale, Robert Trevino. Bacchette di prestigio come quelle di Daniel Harding, Daniele Gatti, Juraj Valčuha. Anche tanti nomi nuovi, come Krzysztof Urbański, Philippe Jordan, Anna Chang. 22 concerti da ottobre a maggio. Tutti anche su Radio3, in streaming su Rai Cultura e molti anche in TV su Rai5.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

Montaggio di Beppe Serra

Con interviste a: Andrés-Orozco Estrada, direttore Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; Ernesto Schiavi, direttore artistico Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai