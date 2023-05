Antartide, in 12 al buio e in isolamento per 100 giorni

Stazione Concordia, Artantide. 12 ricercatori in isolamento. Per 100 giorni. Nel pieno dell'inverno polare. Fuori dalla porta, temperature estreme. Fino a meno 100 gradi. E il buio. 24 ore su 24.

La testimonianza del capo spedizione DC 19, Davide Carlucci.

E' la 19a campagna invernale del programma nazionale di ricerche in antartide, di ENEA e ministero della ricerca.

LA GRANDE NOTTE cominciata in questi giorni finirà il 10 agosto. Rischiarata soltanto dalle stelle.

I 12 componenti del team rivedranno i primi essere umani soltanto a fine ottobre.



Nonostante il buio totale e le condizioni estreme è un periodo estremamente importante soprattutto per le osservazioni astronomiche. La stazione non si ferma mai: proseguono le attività di glaciologia, fisica dell'atmosfera e metereologia. E gli osservatori permanenti di sismologia e geomagnetismo. Ma altre, importantissime, come la ricerca dei ghiacci antichi di "Beyond epica", non si possono fare.

-85 gradi la temperatura percepita. Scendera fino a -100. Qui l'isolamento è cominciato il 7 febbraio. Dei 12 rimasti nella base, 5 sono scienziati italiani. 6 francesi addetti alla manutenzione e un tedesco, il medico.

Le loro giornate come le nostre. Sveglia alle 7, si lavora fino alle 18.

Poi tutti si trovano in living room: chi chiacchera, chi sente musica, chi gioca a boccette e biliardino.

Soprattutto in questo periodo di buio, pranzo e cena tutti insieme aiutano il gruppo a individuare i vari momenti della giornata. Sono assistiti da specialisti per l'assenza del ciclo circadiano.

L'inverno qui durerà fino a metà settembre. Con la luce, una delle prime cose da fare sarà rimettere a posto la pista d'atterraggio per consentire l'arrivo del nuovo gruppo di colleghi venuti a dare il cambio. La base tornerà a popolarsi. Da 12 diventeranno 60 o 70.



Montaggio di Giada Pigureddu

Credits video: Alberto Salvati PNRA