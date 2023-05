Antartide, ghiaccio radioattivo

Plutonio 239 rilevato su una carota di ghiaccio dell'Antartide: arriva dai test nucleari degli anni '50. A misurarlo, ricercatori dell'Università di Firenze in collaborazione con l'Università di Siena e l'Enea. Concentrazioni basse, ma sufficienti per evidenziare le ripercussioni a livello globale e a lunghissimo termine di quegli esperimenti nucleari - più di 500 - che, complessivamente, rilasciarono in atmosfera quasi 3 tonnellate di plutonio. Il tempo di dimezzamento è di ventiquattromila anni. Per l'esame E' bastato un campione di meno di un millilitro di neve sciolta. La quantità restante sarà un arichivio prezioso per altre ricerche

Intervista a Mirko Severi, docente di chimica analitica Università di Firenze