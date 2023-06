Bio-pesticida salva api

Agricoltura intensiva, pesticidi, inquinamento urbano e industriale, parassiti. Diverse le minacce che mettono a rischio la vita delle api, sentinelle della biodiversità e responsabili dell'impollinazione di gran parte delle specie vegetali, della produzione di cibo e dell'integrità biologica del pianeta. Ai pericoli già noti, si aggiungono anche specie di parassiti provenienti da altre zone del mondo. In Europa, per esempio, è arrivato dall'Africa il piccolo coleottero Aethina Tùmida, che vive nell'alveare e si nutre di uova delle api e di cera distruggendo le colonie e la produzione di miele. In Italia, per ora, si concentra nel sud della Calabria.

Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile sta mettendo a punto un nuovo bio-pesticida per fermare questo parassita senza danneggiare l'ambiente o la salute umana. Alla base ci sono le biotecnologie che utilizzano il meccanismo dell'Rna interferente

Salvatore Arpaia, ENEA, Bioenergia, bio-raffineria e chimica verde.

Obiettivo del nuovo pesticida è colpire i geni necessari allo sviluppo e alla sopravvivenza del piccolo coleottero negli alveari. i dati di bioinformatica ottenuti in laboratorio saranno rielaborati grazie al supercalcolatore Cresco, il secondo più potente d'Italia.

A breve aumenterà la produzione di molecole e così ci saranno anche prove di eficacia su colonie intere di api infestate in condizioni controllate.

Intervista a Salvatore Arpaia - ENEA, Bioenergia, bio-raffineria e chimica verde