Armi, droga e 1,7 milioni in contanti sequestrati ad Asti. In manette un 38enne

Un vero e proprio tesoro criminale: armi, munizioni, droga, denaro in contanti per 1,7 milioni di euro. C'era di tutto nel casolare di un pregiudicato di 38 anni arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Asti. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno scoperto e sequestrato il bottino al termine di una lunga operazione, ribattezzata “Campo dei miracoli”. L'edificio, nelle disponibilità dell'uomo, si trova in località Valleversa, frazione di Asti. All'interno di una serra le fiamme gialle hanno trovato - sottoterra - 7 involucri termosigillati contenenti € 1.399.720 in banconote di vario taglio, 8 pacchi contenenti armi (4 pistole, di cui una con silenziatore, 1 fucile cal. 12) e 911 cartucce di cui 62 calibro 357 magnum, 277 calibro 7,65, 18 calibro 12, 475 calibro 22 e 79 calibro 9X21, tutti frutto di furti avvenuti in passato.

Nell'abitazione principale dell'uomo, invece, sono stati trovati nell'intercapedine di un muro (a cui è stato possibile accedere solo dopo la rimozione di un termosifone) 250.170 euro in contanti, 570 grammi di cocaina, 1.406 grammi di Hashish, 22 grammi di marijuana, 31 di canapa indiana, 2 documenti di identità falsi. I militari hanno sequestrato anche una Mercedes. L'uomo, ora in arresto, era già stato coinvolto nell'operazione “Valle Verde” del marzo 2021 relativa alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di Asti, Torino e Milano. Dopo la condanna in primo grado, era stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è in attesa del giudizio di appello.