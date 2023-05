Asti, sgominata la "Banda del contatore"

Inscenavano fughe di gas e guasti all'acquedotto per derubare gli anziani. Sei persone residenti ad Asti in manette, tre in carcere e tre ai domiciliari, per decine di colpi in tutto il Nord Italia. L'invito dei carabinieri è chiamare sempre il 112 quando uno sconosciuto si presenta alla porta di casa.

Servizio di Jacopo Ricca. Intervist al Col. Paolo Lando, comandante provinciale Carabinieri Asti; Biagio Mazze, procuratore capo Asti.