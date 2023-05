Perché il prezzo dei formaggi aumenta vertiginosamente

“Il prezzo del latte, in 8-9 mesi, è cresciuto di oltre il 60%: mai visto prima in 42 anni di lavoro”. Il gruppo caseario Pugliese Conrado di Lauriano, a due passi da Chivasso, ogni giorno lavora quasi 200 tonnellate di latte. Produce di tutto: dalle mozzarelline alla burrata e alla scamorza. Prodotti che vengono poi confezionati lungo la stessa catena e immessi in commercio. Ma il problema è il latte. Fornito da una quarantina di produttori del territorio. “I costi degli allevatori, dal mais alla soia fino all'energia elettrica, sono cresciuti vertiginosamente. E così i costi del latte sono aumentati”.

Sotto pressione

E così l'azienda si è trovata schiacciata tra i fornitori da una parte e la grande distribuzione dall'altra, che ha cercato naturalmente di mantenere i prezzi invariati. Finché proprio non è stato più possibile. Ed è per questo che a un certo punto i prezzi sono saliti in modo importante da un giorno all'altro. Perché si è scaricata tutta insieme la pressione che si era accumulata nei mesi precedenti.

Il consumo d'acqua

Ora si ragiona sulla riduzione dei consumi delle altre materie prime, a cominciare dall'acqua. Ogni giorno i macchinari vengono lavati, e questo ovviamente irchiede grandi quantità d'acqua. L'azienda sta cercando di limitarne il consumo e, laddove possibile, di riutilizzarla. Mentre è in arrivo un impianto che consentirà di recuperare 120 metri cubi d'acqua al giorno, che sarà ricavata dal serio di scarto.