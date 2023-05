Autobus in fiamme alla fermata

Un autobus di linea Gtt è andato a fuoco questa mattina mentre era fermo al capolinea di San Germano, a Borgofranco d'Ivrea. Le fiamme sono divampate all'improvviso e hanno distrutto anche panchina di sosta e pensilina. L'autista del mezzo della linea 3 San Germano- Pavone, ha tentato di domarle con un estintore ma è stato tutto inutile. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati: in quel momento l'autobus era fermo alla pensilina di San Germano e non c'erano passeggeri sul bus. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire le cause dell'incendio. Il mezzo era in servizio dal 2013, da un primo accertamento sembra che le scintille siano partite dal vano motore mentre era acceso.