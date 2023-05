4500 anni di baci

Il bacio sulle labbra è documentato in diverse testimonianze risalenti già al 2500 avanti Cristo in Mesopotamia. Migliaia di tavolette di argilla sopravvissute fino ad oggi contengono chiari esempi di baci, parte dell'intimità romantica e di rapporti di amicizia o relazioni familiari.

Lo studio pubblicato su Science e guidato dall'Università di Copenaghen sposta indietro di mille anni la datazione togliendo il primato alla testimonianza trovata in un manoscritto dell'età del bronzo proveniente dall'India e risalente al 1500 a.C.

