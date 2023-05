Elezioni, i ritorni di Muliere a Novi Ligure e Castello a Pianezza

Elezioni, è tempo di bilanci per i partiti politici. Conclusi i ballottaggi a Novi Ligure e Pianezza. I risultati hanno premiato il centrosinistra e le liste civiche. A Novi ha prevalso con il 63,7% dei voti Rocchino Muliere appoggiato da Pd, liste civiche Verdi e sinistra e Terzo polo (solo al ballottaggio). A Pianezza Antonio Castello ha vinto con il 59,15% dei consensi grazie all'appoggio di sole liste civiche, ben 5.

Il ritorno

È un ritorno per entrambi alla guida dei rispettivi comuni. Muliere aveva già indossato la fascia tricolore dal 2014 al 2019, Castello per un decennio dal 2011 al 2021, prima del commissariamento del Comune in provincia di Torino. Sul risultato complessivo hanno pesato le divisioni all'interno del centrodestra che ha vinto dove si è presentato compatto, solo ad Orbassano. Il centrosinistra si è aggiudicato oltre a Novi anche Ivrea e Omegna. Si chiude così questa tornata elettorale, l'ultima in vista delle regionali il prossimo anno.