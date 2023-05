Banca d'Alba, 25 anni di Storia con un bilancio da record

Cambia il vertice della banca d'Alba con risultati straordinari. Oggi l'assemblea dei soci in piazza Medford. Oltre 15 mila partecipanti, in rappresentanza dei 65 mila iscritti nei 25 anni di credito cooperativo. Una realtà solida con 450 milioni di patrimonio. L'occasione per fare un bilancio che presenta numeri straordinari e un risultato mutui da record, con 80 milioni di euro. La banca di credito Cooperativo prima in Italia per numero di soci, 73 filiali su 8 Province e ancora in espansione.

Servizio di Caterina Cannavà, interviste a Riccardo Corino, direttore generale Banca d'Alba e a Tino Cornaglia, Presidente Banca d'Alba