Basket, Tortona si scalda per le semifinali

Una città in attesa. Una presenza discreta quella del Derthona Basket lungo le vie di Tortona. Spicca una panchina dedicata alle imprese della squadra, così come il merchandising ufficiale lungo le vie del centro e richiami alla prossima sfida, la più difficile: la semifinale scudetto contro la Virtus Bologna. Come un anno fa. Allora i piemontesi furono superati 3-0 dalle V nere, risultato ragguardevole per una neopromossa.

Una sfida lunga un anno

Quest'anno le prospettive sono diverse. Dopo essersi confermata terza forza nella stagione regolare dopo Bologna e Olimpia Milano il sodalizio piemontese lavora per sfidare Teodosic e compagni. Si torna quindi a dove è finita la scorsa stagione, per la soddisfazione del presidente Marco Picchi, al Derthona da 40 anni, dai tempi del minibasket. “Non era scontato perché sappiamo benissimo che riconfermarsi nello sport è sempre molto difficile ma è il frutto del lavoro che il coach ed i ragazzi hanno fatto in palestra dal 16 agosto, giorno in cui ci siamo radunati”.

Obiettivo finale scudetto

Per un obiettivo, il più grande di una storia iniziata nel 1946: la finale scudetto. A cui si associa un grande traguardo: la qualificazione alla prossima Champions League, il debutto europeo per il club. Punti fermi il tecnico Marco Ramondino, forte di un contratto fino al 2026, la stella, il numero 0, Semaj Christon, la squadra che si è conquistata sul campo la partecipazione al torneo continentale: “Oggi Milano e Bologna sono due realtà che fanno storia a sé nel nostro campionato però confrontarci con loro ci permette di capire quanto ci manca per poterle sfidare con maggiore cognizione di noi”.

Intervista a Marco Picchi, presidente Derthona Basket.