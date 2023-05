I confini della letteratura: dalla carta ai video su Tik Tok, incontriamo Carmelo Romano

Carmelo Romano vive in provincia di Messina ed è diventato popolare sulla piattaforma social Tik tok dove condivide consigli di lettura in piccoli video dall'account Timida libreria del riccio. È seguito da oltre 180mila persone che apprezzano i suoi consigli e il suo stile diretto, per questo è tra i booktoker più seguiti. Con questo nome ci si riferisce a quegli account che si occupano di editoria e letteratura. Sarà presente anche al prossimo Salone del libro invitato per parlare della sua esperienza social.

Non ha mai abbandonato la sua Sicilia ed è laureato in valorizzazione dei beni culturali.