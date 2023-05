Il climatologo Claudio Cassandro: "In 40 anni, temperatura su di 1,7 gradi"

“Negli ultimi 40 anni la temperatura, a Torino, è cresciuta di 1,7 gradi centigradi”. A parlare ai microfoni di Buongiorno regione è Claudio Cassandro, climatologo Università di Torino. I freddi numeri sono impressionanti: “Considerando che le temperature si muovono di 0,6°C ogni 100 metri d'altitudine, è come se Torino si fosse abbassata di 300 metri. Per respirare la stessa aria di 40 anni fa, oggi dobbiamo andare a Superga”. Un cambiamento “assai stressante per gli ecosistemi: alcune specie non ce la fanno, altre devono migrare in altre zone aumentando la concorrenza e creando scompensi in altri ambienti”.

Un futuro che preoccupa

E per il futuro? “Sicuramente nei prossimi 40 anni avremo altri 1,7 gradi in più, con tutti gli scenari possibili. Da Superga dovremo salire alle Valli di Lanzo. Poi, tutto dipenderà dalle emissioni. Dipenderà da noi”.