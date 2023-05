Carlotta Vagnoli: "Le immagini del corpo femminile sono emblematiche"

Il mondo femminile negli scatti della fotografa americana Eve Arnold non è mai scontato, ed oggi ispira la scrittrice fiorentina ed attivista Carlotta Vagnoli in tre incontri con il pubblico torinese per parlare di maternità corpo e bellezza ogni giovedì a Camera. Abbiamo incontrato e parlato del rapporto tra le immagini e l'attivismo con la scrittrice Vagnoli.

Nel servizio le intervistw a Monica Poggi, curatrice della mostra e a Carlotta Vagnoli, scrittrice