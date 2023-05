Cantieri e traffico, rabbia e rassegnazione: il difficile risveglio di Torino

Rabbia, stanchezza, rassegnazione. Pendolari bloccati. Tanto traffico in più punti della città. Il clacson che diventa uno sfogo improprio. Torino da giorni si sveglia così e continuerà a farlo per molto tempo. I cantieri si moltiplicano e generano sbarramenti, strozzature, deviazioni. A volte tutti insieme.

I disagi

Come in corso Unità d'Italia in direzione Torino: in pochissimi metri lo scavo di Smat si mangia due corsie su tre e subito dopo l'accesso al sottopasso Lingotto chiuso. Ci sono anche lavori che finiscono, come quelli per il collegamento tra la superstrada Torino-Caselle e corso Venezia. Ma altri cantieri arriveranno, dalla linea 2 della metropolitana al nuovo collettore mediano delle acque.