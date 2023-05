Cardiologia d'avanguardia, al Lingotto la due giorni del Turin CTO&CHIP

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Determinante, nel 70% dei casi, non è l'ictus o l'infarto ma la cronicizzazione della malattia cardiaca dopo l’evento acuto. E' il caso dell'occlusione coronarica cronica, con una tecnica complessa, sviluppata una quindicina di anni fa in Giappone. Richiede operatori molto esperti, ma permette di trattare pazienti considerati inoperabili fino a poco tempo fa: oltre 700 all'anno in Italia.

Nel servizio, le interviste a:

Roberto Garbo, cardiologo interventista M.Pia Hospital

Andrea Gagnor, cardiologia interventistica M. Vittoria Asl Città di Torino