Mancano nuove leve, in 15 anni il Piemonte rischia di perdere il 40 per cento degli infermieri

Entusiasti ma sempre più rari i giovani che vogliono fare gli infermieri. Per la Giornata Internazionale dedicata a questa professione si sono ritrovati in piazza Albarello a Torino. Una festa, organizzata dall'Ordine provinciale, per un mestiere che vuole riscoprirsi bellissimo, nonostante le difficoltà.

Gli infermieri italiani sono i meno pagati d'Europa denuncia il sindacato Nursing-up. Un limite forte per l'attrattività di una professione che sta invecchiando. L'età media in Piemonte è superiore ai 52 anni. E si prevede che il 40 per cento dei professionisti, andrà in pensione entro il 2038.

Se non torneranno a crescere le iscrizioni all'università, il rischio è che ospedali e ambulatori restino sguarniti in meno di 15 anni. Già ad oggi la carenza è di 5/6000 professionisti.

Interviste a Ivan Bufalo, presidente Ordine Infermieri Torino, e Roberto Aleo, segretario Nursing Up Torino