Tutti in fila per un autografo di Emmanuel Carrère

“Dei nove mesi del processo per la strage del Bataclan mi è rimasta soprattutto la sensazione di aver fatto parte di una comunità formata da vittime, parti civili, giornalisti, avvocati. Tra noi c'era un legame molto forte e continua a esistere”.

Così Emmanuel Carrère, protagonista della domenica del salone del libro di torino. per lui centinaia di lettori in fila sperando di riuscire a entrare nella sala 500 per la sua lezione



Ha raccontato dei suoi libri, V13, L'avversario, Yoga ma anche del suo modo di scrivere, capace di conquistare lettori in tutto il mondo

“Faccio il giornalista e lo scrittore allo stesso tempo. E' stato il caso del processo per la strage del Bataclan. non vedo delle differenze tra i due modi di scrivere, ma ho il privilegio di avere più tempo rispetto a chi deve scrivere quotidianamente”.

La sua scrittura ha ispirato anche questa giovane studentessa che sull'opera di Carrere ha scritto una tesi di laurea e al salone è venuta appositamente per presentargli il suo lavoro.

Intervista a Emmanuel Carrère, scrittore