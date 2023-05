Caracasa, chi resta senza alloggio

Case vuote da una parte, sfratti di inquilini che non pagano dall'altra. E' questo il nodo di un sistema di edilizia popolare messo a dura prova dalla pandemia e dal caro energia.

Sono 50mila, solo a Torino, gli alloggi che, se adeguatamente riconvertiti o acquistati dagli enti pubblici, potrebbero diventare abitazioni da destinare alle fasce più deboli della popolazione. Ma oggi questi investimenti mancano. A Torino gli alloggi di edilizia popolare gestiti dall'agenzia territoriale per la casa, che è un ente regionale e si occupa della gestione di queste proprietà immobiliari, sono 18mila. Gli inquilini pagano un prezzo medio mensile quasi irrisorio che non arriva ai 100 euro.

Pochi, penserà chi affitta sul libero mercato. Eppure, Isee alla mano, che deve essere inferiore ai 6500 euro, le domande in attesa di risposta sono oltre 6mila. Un bisogno sociale a cui, fino a oggi, l'assessorato regionale alla casa non è riuscito a rispondere, se non con strumenti tampone: a fine marzo la proroga al 30 giugno del termine di pagamento dei debiti per i 7600 "morosi incolpevoli", e cioè di quegli inquilini che non possono pagare non perché non vogliono, ma perché non possono permetterselo.

La scadenza è ormai vicina, e impossibile un'ulteriore proroga: chi non paga oggi e non paga domani, alla lunga, rischia di essere mandato via dalla sua casa popolare. Gli sfratti, appunto: dopo il blocco della pandemia, ne erano rimasti in sospeso 3mila. Due anni dopo, secondo i dati dello sportello per l'emergenza abitativa di Torino, arrivano almeno 25 richieste ogni settimana. Un dramma familiare, lo sfratto, ma anche l'ammissione di un fallimento sociale.

Oggi, in Piemonte, per far fronte alla domanda servirebbero tra i 30 e i 50mila alloggi popolari in più. Presto ne verrranno inaugurati 300, in corso Racconigi, a Torino. Una goccia nel mare del bisogno abitativo piemontese, un punto di partenza sulla strada di un nuovo "piano case".

Servizio di Davide Denina,