A Torino le finali di Champions League 2023

Due finali. Due trofei. Due derby. Polonia per gli uomini, Turchia per le donne. Tutti a Torino per le finali di Champions League di pallavolo che si disputeranno il 20 maggio al Pala Alpitour. Si tratta della seconda volta in Italia dopo l'edizione 2021 tenutasi a Verona in piena epidemia Covid.

E' stato presentato a Palazzo di Città il programma della manifestazione a cui non prenderanno parte squadre italiane. Fatali le semifinali per Perugia, superata dallo Zaksa nel torneo maschile e Novara, battuta dall'Eczacibasi nel femminile, la partita che verrà ricordata per la tragedia di Iulia Ituma, morta a Istanbul poche ore dopo la fine del match.

Champions League di pallavolo a Torino, le partite

L'arrivo in città di migliaia di tifosi avrà ricadute economiche positive. Così Giuseppe Manfredi, presidente Fipav: ""Sono eventi che insistono sul territorio, se poi abbiamo la fortuna di prendere un evento come le superfinals che rappresentano l'evento più importante per i club, credo che dovremmo essere tutti soddisfatti".

Ogni squadra vincitrice riceverà un premio di 500.000 euro.