Mezzo secolo di danni climatici

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, da oggi riunita a Ginevra, fa i conti dei danni provocati da eventi estremi, come quello che ha appena colpito l'Emilia Romagna: dal 1970 al 2021 oltre due milioni di vittime nel mondo, il 90 per cento nei paesi in via di sviluppo; 4300 miliardi di dollari di perdite economiche. I sistemi di allerta precoce però stanno riducendo la perdita di vite. Si basano su modelli di previsione che possono anche aiutarci a fare politiche di adattamento e a calcolare quante emissioni doobbiamo tagliare per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Parla Filippo Giorgi, fisico del clima che, con l'IPCC ha ricevuto, nel 2007 il premio Nobel. Laura De Donato.