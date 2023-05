La nostra Africa, scienziati uniti contro un nemico comune: la crisi climatica

Un grande esperimento di ricerca partecipativa, con scienziati europei e africani a fronteggiare un nemico comune: la crisi del clima. Col progetto Focus-Africa climatologi, ma anche ingegneri, tecnici ed agricoltori dei due continenti si stanno incontrando per condividere conoscenze e servizi climatici. Obiettivo: aiutare le comunità agricole africane a mitigare l'impatto di siccità e alluvioni, eventi estremi che sconquassano l'Africa. Conoscenze che serviranno molto presto anche a noi, data la tropicalizzazione del nostro clima.

Gli scienziati italiani sono appena tornati dal Mozambico, tra le aree più a rischio, dove hanno fornito strumenti concreti. Imparare a usare app per le allerte meteo, saper leggere grafici climatici aiuta anche la parità di genere. Le donne - che lavorano i campi, sfamano i figli, gestiscono la sicurezza alimentare della famiglia - con più conoscenze scientifiche hanno più autorevolezza all'interno delle comunità. Il progetto - partito anche in Sud Africa, Malawi, Tanzania, Zambia, Mauritius - riguarda anche le infrastrutture. La Scuola superiore S. Anna di Pisa ha condiviso studi in genomica delle piante per selezionare i semi più resistenti a siccità e alluvioni.



Le interviste a:

Claudia Adamo - Fisica dell'atmosfera

Roberta Boscolo - Organizzazione mondiale della Meteorologia

Matteo dell'Acqua - Scienze delle Piante Scuola Superiore S. Anna Pisa



