Grattacielo della Regione, collaudo a ostacoli

Sono passati dieci mesi dalla fine lavori, sette dall'inaugurazione e cinque dalla prima riunione di Giunta al gran completo. Il Grattacielo della Regione Piemonte al Lingotto è operativo. Ma manca ancora qualcosa.

Il trasferimento dei dipendenti

Metà dei 2000 dipendenti innanzitutto. Come da cronoprogramma stanno entrando a scaglioni. I trasferimenti dovrebbero essere completati in estate, nei tempi previsti.

Il collaudo tecnico-amministrativo

C'è poi la questione collaudo. Non quello statico, già eseguito con esito positivo. Ma quello tecnico-amministrativo che serve a certificare la conformità delle opere rispetto a progetto e contratti. A febbraio, in polemica con gli uffici, si era dimesso uno dei tre membri della commissione preposta. Poi altri due candidati al ruolo si sono tirati indietro, per ulteriori impegni o incompatibilità. Il nuovo commissario è stato nominato solo a inizio maggio. E i dodici mesi previsti per questo tipo di verifiche scadranno a fine luglio. Avrà dunque poco tempo per completare il collaudo.

La voce di chi ci lavora

Criticità che si somma ad altre evidenziate, per mezzo dei sindacati, da chi nella struttura già lavora: ascensori che si bloccano, allestimenti ancora in corso in alcune zone. Ma rassicura l'Ente: "Siamo in una fase di assestamento".