Conference League, una poltrona per quattro

Toro, Monza, Fiorentina e Bologna. Sono queste le quattro squadre che si giocheranno l'ottava piazza, quella che tra processi sportivi e incastri di classifica può ancora valere l'ingresso in Europa. Una corsa nella quale la squadra di Juric può contare se non su un calendario amico, quantomeno non sfavorevole considerato che una delle concorrenti più temibili, la Fiorentina, dovrà far visita all'Olimpico tra quindici giorni.

Record di gol per Sanabria

Anche per questo non si placano le polemiche per l'arbitraggio di ieri del signor Zufferli, poco più che un debuttante mandato a dirigere una delle gare più delicate della giornata. Una scelta da parte dei designatori che non ha convinto molti ma sulla quale Juric non ha voluto polemizzare. Quel che il tecnico granata aveva da dire, del resto, lo ha detto a proposito della vistosa trattenuta di Rovella in area su Ricci ignorata dall'arbitro e dalla sala Var. Una decisione che ha lasciato amarezza e rabbia nel Toro e che potrebbe pesare molto sul finale del campionato, anche se i granata hanno ritrovato la vena di goleador di Sanabria che proprio ieri ha raggiunto il suo record di segnature stagionali.