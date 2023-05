Corso Venezia, completato il raccordo con Torino-Caselle dopo anni di lavori

Un tassello che completa un'opera iniziata più di vent'anni fa. Con l'apertura del collegamento tra corso Venezia e la superstrada per Caselle in direzione centro, il passante a tre corsie che attraversa da nord a sud la città e finalmente terminato, anche se con un anno di ritardo rispetto alle previsioni di inizio lavori. Al tempo stesso è percorribile lo svincolo che su Grosseto va in direzione di piazza Rebaudengo.

“La riapertura di corso Venezia”, ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo", porta a compimento una grande trasformazione urbana di Torino, felice intuizione del nostro piano regolatore. Con l'inaugurazione completiamo l'intera viabilità del passante, aprendo una via di collegamento tra nord e sud, facilitando le connessioni cittadine con autostrada, tangenziale e aeroporto di Caselle".

L'incognita è però l'ulteriore possibile intasamento di piazza Baldissera, visto che già nelle ore di punta viaggiano circa 5mila vetture l'ora. E le soluzioni ipotizzate dal Comune non saranno pronte così presto. Per un cantiere che si chiude, inoltre, tanti altri ne apriranno nelle prossime settimane e mesi: anche qui visto che dalla stazione Rebaudengo-Fossata, partirà la linea della metropolitana.