Il Covid dimenticato

Quelli delle ultime ore al Giro d'Italia sono tra i più noti, ma i casi Covid restano all'ordine del giorno in tutto il mondo.

Superata la fase dell'emergenza, quello che non si può fermare è la macchina della sorveglianza che serve a monitorare le varianti del virus. In questo momento - spiega un recente articolo pubblicato su Nature - la proteina spike di SarsCov2 su cui si verificano la maggior parte delle mutazioni che evadono l'immunità si sta evolvendo circa dieci volte più rapidamente di quella dei coronavirus "stagionali" che causano il raffreddore.

La rete di sorveglianza italiana, nata circa un anno fa e coordinata dall'istituto Superiore di Sanità, si appoggia a uno o più centri di riferimento in ogni Regione e ha visto crescere la sua attività, spiega il professore Davide Cacchiarelli dell'Istituto TIGEM di Pozzuoli della fondazione Telethon.

Ogni sorveglianza mensile, in Italia, raccoglie qualche migliaio di campioni.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Davide Chemin

intervista a Davide Cacchiarelli, biologo molecolare Istituto TIGEM - fondazione Telethon