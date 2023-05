Quel che resta di Italia '61

La prima segnalazione è un video della signora Aurora di Moncalieri: ci testimonia lo stato di abbandono delle strutture dismesse di Italia '61. “Chissà che possa servire a qualcosa…", scrive.

Con la seconda segnalazione e ci occupiamo del semaforo all’incrocio tra via Garibaldi e via della Consolata, a Torino. Il dispositivo elettrico utilizzato dai pedoni per attivare il semaforo è fuori uso da molto tempo, e vi sono anche dei cavi elettrici esposti come si vede dalla foto. Chi ci scrive è Saverio Anastasio da Caselle Torinese.



Chiudiamo con una bella immagine fiorita, di Gianmaria Capello: “Maggio il mese delle rose".