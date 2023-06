Dalla propria smart tv è possibile ora vedere il TGR di qualsiasi regione

Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta. Tre televisori uno accanto all'altro, tre tg regionali diversi. E' possibile ora vedere sulla tv di casa qualsiasi edizione del telegiornale locale, anche appartenente a una regione all'altro capo della penisola. Tutto grazie a una nuova applicazione sviluppata dal centro ricerche Rai di Torino. Unico requisito: avere una smart tv collegata alla rete internet.

Selezionare il tg preferito è semplicissimo. Basta sintonizzarsi su Rai 3 e, nell'angolo in basso a destra, appare questo messaggio: “Premi il tasto SU per aprire RAI TV +”. La voce che ci interessa è "cambia edizione locale". Basta selezionarla e appaiono le regioni italiane. Selezioniamo la regione che ci interessa, spostandoci sempre con i tasti freccia, e il gioco è fatto. All'ora del telegiornale regionale, su questo televisore vedremo l'edizione della regione prescelta. L'operazione si può naturalmente compiere anche durante il notiziario stesso.

A rendere possibile la novità è stata la modalità ibrida dei televisori di ultima generazione, che possono ricevere il segnale televisivo sia dall'antenna che da internet. Per questo, accanto al nome di ciascuna regione, compare un piccolo logo: quello indica la fonte del segnale. Per la regione in cui si trova il televisore o le regioni limitrofe, la trasmissione arriva dall'antenna attraverso il digitale terrestre. Per le regioni più distanti, il telegiornale compare grazie allo streaming ottenuto dalla rete.