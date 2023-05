Nobiltà, arte e stelle del cinema: Villa Malfatti svela i suoi segreti

In occasione della 13esima Giornata nazionale dell'associazione dimore storiche italiane, in Piemonte 29 residenze private hanno aperto le porte ai turisti. Noi siamo stati a Villa Malfatti, a San Giorgio Canavese. "Amphion Thebes Theresia Villam", è la scritta in latino che accoglie i visitatori nell'atrio della dimora. E' un riferimento al mito di Anfione, figlio di Zeus, che innalzò le mura di Tebe con il suono della sua lira. Proprio grazie alla musica, nel 1800, la cantante lirica Teresa Belloc riuscì a costruire la villa, poi acquistata dal barone Stefano Malfatti di Monte Tretto.

Servizio di Marco Procopio

Riprese di Luciano Gallian

Montaggio di Tiziano Bosco

Interviste:

Stefania Ricci, tra i proprietari di Villa Malfatti