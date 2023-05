Dirigente e architetto, ora sono bio imprenditori

La fuga dieci anni fa. Lei, Micaela Soldano, direttore di banca, lui, Paolo Corda, architetto. Entrambi sulla rampa di lancio del successo.

Poi nelle loro vite qualcosa è cambiato. Si sono trasferiti nel Monferrato astigiano e hanno intrapreso un'attività bio agricola. Coltivano mirtilli, fragole, alberi di nocciole, zafferano. Felici? Di più. Svegliarsi al mattino e avere voglia di mettersi a lavorare con gioia è motivazionale. “Abbiamo trasformato una passione in una fonte di reddito”. Come recita un vecchio adagio, fai nella vita ciò che ami e non lavorerai nemmeno un giorno. Micaela e Paolo ci sono riusciti.

Nel servizio parlano: Micaela Soldano e Paolo Corda, bio imprenditori