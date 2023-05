La disinformazione che viaggia nello spazio

Alla domanda se l'uomo è davvero arrivato sulla Luna, la risposta dell'astronomo Inaf Michele Maris è netta: sicuramente sì. Non solo per il numero di persone coinvolte e di articoli scientifici, spiega: ci sono le foto realizzate dalle missioni lunari successive, e molto altro. Ma anche Luna, comete, asteroidi, pianeti, possono essere protagonisti di disinformazione e fake news. E non da oggi.