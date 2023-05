Roero in rosa

Nella tappa da Bra a Rivoli il Giro d'Italia 2023 tocca anche le terre Unesco del Roero. Una vetrina in più per un territorio appena riconosciuto dalla Regione Piemonte come “Distretto del cibo” e dalle specifiche peculiarità, anche rispetto alle vicine Langhe e al Monferrato.

Servizio di Martino Villosio; immagini di Guido Cravero; montaggio di Gianluca Omaggio.

Interviste a: Aimone Roero di Monticello, Conte di Monticello; Giovanni Quaglia, Pres. Paesaggi Vitivinicoli Piemonte Unesco; Olga Scarsi, Ecomuseo delle Rocche del Roero; Gian Mario Ricciardi, giornalista e scrittore.