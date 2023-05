I droni che misurano la qualità dell'aria

Misurare i gas presenti nell’aria in modo sempre più preciso grazie all’uso dei droni. Di questo si occupa il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Taranto dell’Università di Bari, guidato dal prof. Giuseppe Tassielli. I droni presentano notevoli vantaggi dal punto di vista della flessibilità, consentono di raggiungere luoghi difficilmente accessibili dagli operatori. Tante le possibili attività di screening ambientale: dai siti industriali, come discariche e impianti di depurazione, all’analisi della qualità dell’aria delle nostre città. La difficoltà sta però nell’adattare i sensori ai velivoli. Si tratta di realizzare versioni in scala ridotta degli strumenti utilizzati per le rilevazioni a terra. E non sempre i rilevatori possono essere miniaturizzati. Dipende dal tipo di gas che si intende analizzare. Occorre perciò sviluppare nuove metodologie in alternativa a quelle già esistenti. Ad esempio per misurare con precisione i livelli di benzene, che proprio a Taranto più volte hanno superato la soglia d’allarme. E’ la grande sfida che questo team di ricerca – oggi all’avanguardia in Europa – ha deciso di portare avanti.

Interviste:

Giuseppe Tassielli – Scienze Merceologiche Università di Bari

Maurizio De Molfetta – Dipartimento Jonico Università di Bari