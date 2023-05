Una casa chiamata Collegio

Studiare senza preoccuparsi delle bollette o dell'affitto. E' possibile per chi abita nelle residenze universitarie. Sono 2800 i beneficiari in Piemonte di borsa di studio con servizio abitativo dell'Edisu, l'ente per il diritto allo studio. A questi posti letto, a Torino, si sommano anche gli oltre 850 della Fondazione del Collegio Universitario Einaudi, privato e accreditato dal Ministero dell'Università, dove si entra per merito e si paga in base all'Isee. Non senza però forme di sostegno come la possibilità di spendere qui la borsa Edisu. Agli studenti è chiesto di mantenere una certa media e non dare meno di un determinato numero di esami l'anno. In cambio ricevono una formazione complementare orientata alle soft skills per prepararsi meglio al futuro.

Interviste a: Omar Echbarbi, borsista e residente Edisu, Emilia Solari, borsista e residente Edisu, Matteo De Matteis, borsista Edisu e residente Einaudi, e Irene Pellini, residente Einaudi e studentessa Ssst (Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino).