Educazione europea

Sviluppare istruzione, potenziale umano, e nuovi mercati del lavoro nei paesi vicini all'Europa. E' la missione dell'European Training foundation, agenzia dell'Unione che ha sede a Torino e lavora in 28 paesi fra Balcani occidentali, Nord Mediterraneo, Asia Centrale e Africa sub-sahariana.

La nuova direttrice dell'ETF, l'ex ministra finlandese dell'Istruzione Pilvi Torsti, racconta il lavoro dell'agenzia dentro e fuori le frontiere del Vecchio Continente per rispondere alle sfide della transizione ecologica, digitale e delle migrazioni che spingono milioni di persone a cambiare paese per lavorare e trovare nuove opportunità di vita. Tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Benedetto Mallevadore