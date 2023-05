Egea, la partita delle quote. Nuova sfida tra Torino e Milano

La trattativa di Egea per vendere la quota di controllo si complica: nella partita si aggiunge, oltre ai lombardi di A2A, anche Iren, il gruppo partecipato dal Comune di Torino. Il primo colpo di scena nell'affare Egea era arrivato a metà marzo. La multiutility nata nel 1956 ad Alba e cresciuta negli anni anche oltre i confini regionali, con servizi che vanno dalle forniture elettriche, all'acqua al gas, aveva annunciato una trattativa in eslcusiva per vendere la quota di maggioranza al colosso quotato in Borsa A2A. Una scelta che aveva messo in allarme le centinaia di Comuni che hanno quote di minoranza nel gruppo, a partire da Alba: la preoccupazione è che un socio di maggioranza non più del territorio possa avere meno attenzione per il servizio locale. Finita il 15 maggio la cosiddetta fase di due diligence in esclusiva - tempo previsto per chi compra per analizzare i conti dell'azienda - A2A ha chiesto più tempo per decidere. E qui il secondo colpo di scena: Egea tira dentro la partita anche Iren, nella prima fase esclusa dalle trattative. Quindi ora lo schema cambia. Una partita da una parte dall'indiscutibile valore economico: Egea è valutata da A2A nel suo complesso tra i 560 e i 605 milioni di euro. La sua quota di maggioranza ne vale almeno la metà. Ma anche con un contorno politico: con A2A l'asse di comando si sposta decisamente in Lombardia. Con Iren resta in parte in Piemonte. Insomma la solita contesa Torino-Milano. In salsa cuneese. La decisione finale entro il 12 giugno.

servizio di Vanni Caratto, montaggio Paolo Monchieri