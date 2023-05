Emmanuel Carrère: Dimenticare è inevitabile, un'attualità scaccia l'altra

Narra di vicende reali con la forza dello scrittore. È stato così per i suoi precedenti libri ed è così anche per V13, il libro con cui Emmanuel Carrère ha vinto il premio Strega Europeo. Lo scrittore ha seguito il processo sulla strage del Bataclan a Parigi, e lo ha raccontato.

Carrère ha seguito tutte le udienze del processo. "Nel mio libro ho cercato di far emergere la coralità delle testimonianze delle vittime”, racconta.

Una ferita indelebile per la società europea, che forse proprio per sopravvivere tende a dimenticare. “Dimenticare certo è un errore, ma è anche inevitabile. Accade perché un'attualità scaccia l'altra. Pensate a quello che stiamo vivendo oggi. È così denso, così pesante. Come potremmo occuparci di tutto e riflettere su tutto contemporaneamente? È impossibile”, riflette Carrère.