Empoli-Juventus 4-1, cronaca di una sconfitta annunciata

Empoli-Juventus, lo sfogo di Allegri nel dopogara. “Siamo entrati a scaldarci e avevamo 69 punti. Nello spogliatoio, un quarto d'ora prima di iniziare, erano 59. Quattro mesi di stillicidio. Penalizzazione no, sì, no, di nuovo sì. Vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni”. E' un Massimiliano Allegri affranto quello che si presenta ai microfoni dopo la disfatta di Empoli. Lo sport è una questione anche di testa. E la Juve, con la testa, non c'era. La penalità, un quarto d'ora prima dell'avvio. Pronti-via, e tutto va storto: la traversa di Milik. Lo stesso polacco che regala il rigore trasformato da Caputo. La difesa in bambola sul gol di Luperto. Gli episodi contro: il fuorigioco di Akpa Akpro giudicato passivo. Vicario, sulla palla, che rischia su Vlahovic. E se nel secondo tempo, arriva anche l'ennesima dormita dell'inspiegabile Alex Sandro, allora vuol dire che gli dei del calcio sono contrari.

Ma i mali della Juve sono altri

“Questa stagione va così. Lavoreremo più serenamente la prossima”, dice sconfortato il tecnico bianconero. Ma è tutto qui il problema della Juventus? La botta psicologica, in realtà, arriva su una squadra già malata, nel gioco. La società, per l'anno prossimo, sembra intenzionata a puntare ancora su Allegri. Giuntoli permettendo. Ma c'è una stagione da finire: Milan e Udinese, per provare almeno ad agganciare Europa o Conference laegue. Sempre che la giustizia sportiva non ci metta, di nuovo, lo zampino.