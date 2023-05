Da Torino a Liverpool, torna la musica di Eurovision

La carovana dell'Eurovision Song Contest è partita da Torino ed è approdata a Liverpool. Nella città dei Beatles, dove la musica scorre naturale nelle vene. Qui tutto è pronto per stasera, tra un tappeto rosso - anzi, turchese - e i bagni di folla degli artisti. Dentro alla Liverpool Arena, sede del 67esimo Eurovision, vanno in scena le prove generali delle 37 nazioni in gara. Il primo gruppo si sfiderà nella semifinale di stasera, gli altri giovedì.

Gli italiani

Infine sabato le Big Five, tra cui l'Italia, con Marco Mengoni. Appuntamento dunque con la sua "Due Vite" riarrangiata. Ma la stessa sera anche un altro italiano calcherà il palco della Liverpool Arena come ospite: è Mahmood, l'anno scorso padrone di casa a Torino insieme a Blanco. Un'altra coppia - Mara Maionchi e Gabriele Corsi - condurrà le serate italiane di Eurovision. Con un pensiero all'Ucraina, vincitrice dell'edizione torinese dell'evento. Avrebbe dovuto ospitare lei il contest quest'anno, ma l'invasione russa ancora non lo consente.