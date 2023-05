Coppi, un Campionissimo come papà: "Mi tolse le rotelle dalla bicicletta"

"Proprio nel marciapiede fuori da casa mia, lui mi insegnò ad andare in bicicletta senza rotelle. Mi tolse le rotelle in equilibrio, mi tenne il sellino con la mano finché non andai da solo. Avrò avuto tre anni".

Lo stesso viso, lo stesso taglio di capelli. E quel nome che in fondo è lo stesso: Fausto Coppi. Due gocce d'acqua divise dal destino e dal bianco e nero delle pellicole di una volta. A Castellania, nell'Alessandrino, Casa Coppi è un mausoleo dove bici, coppe e pagine trionfali si inseguono nelle stanze rimaste come allora. E chi tra quei cimeli si imbatte nel figlio del Campionissimo, resta per un attimo sospeso nel tempo.

“E' rimasta come come quando quando c’era lui… la stanza dove lui si faceva fare i massaggi, dove teneva le biciclette, dove aveva i rulli dove si allenava… Oppure la sala da pranzo, dove faceva queste grosse colazioni prima di partire per le per le tappe. Io mi fermavo a guardarlo perché mangiava tantissimo e poi partiva e partiva per i suoi allenamenti”.

“Non ho mai provato a cimentarmi sulla bicicletta perché sicuramente avrei fatto una brutta figura, non avrei potuto neanche pensare di eguagliarlo, neanche minimamente. Forse anche lui non avrebbe voluto che soffrissi tanto come ha sofferto lui, perché effettivamente andare in bici non è uno scherzo”.

Torna il Giro d'Italia, che anche quest'anno toccherà le terre di Coppi, l'Alessandrino. Cinque volte l'Airone è arrivato alla fine in Maglia Rosa. L'ultima nel 1953. Da 70 anni l'Italia cerca - forse invano - il suo erede: