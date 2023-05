Federica Pellegrini per le donne: "Andare oltre le difficoltà sempre"

Maria Callas diventa la colonna sonora migliore dei successi di Federica Pellegrini. Un legame forse già scritto nello stesso soprannome: la divina.

A Chieri, la campionessa dei 200 metri stile libero, dice che, se potesse, inviterebbe proprio il soprano a prendere un caffé. Occasione non casuale: Federica è il nuovo volto del progetto di Vergnano, “Women in coffee”, per l'uguaglianza, nelle piantagioni di caffè e non solo, tra uomini e donne.

Forti e fragili, come lei ora traspare anche nell'autobiografia, Oro, dove parla pure della bulimia vissuta nell'adolescenza. L'opera sarà presentata sabato 20 maggio al Salone del Libro.

Fatica e resilienza, valori comuni a impresa e sport, che Federica non ha mai nascosto: attacchi di panico, il quarto posto alle Olimpiadi di Rio, dopo l'oro di Pechino, la gioia per l'ultimo trionfo mondiale.

Dopo il libro, nel suo futuro ancora nuoto: un'accademia col marito-allenatore Matteo Giunta che dovrebbe nascere a settembre.

Interviste a Federica Pellegrini, campionessa di nuoto e Carolina Vergnano, amministratore delegato Caffè Vergnano