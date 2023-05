A lezione dal robot

Un robot per amico. Giovanissimi, nativi digitali, imparano dal robot anche regole basilari come la raccolta differenziata e soprattutto si avvicinano a una tecnologia sempre più presente nella nostra vita. Ma il robot non si sostituisce all'educatore, semmai lo affianca. Robot anche nelle RSA dove stimola la conversazione e suscita interesse tra le persone anziane. Le testimonianze di Luciano Minestrella - regista teatrale, di Paolo Rossetti - presidente Associazione "La forma del cuore" e di Pericle Salvini - responsabile Laboratori didattici del festival di robotica di Pisa.