Geotermia: l'energia del futuro

Abbiamo una risorsa inesauribile, permanente, stabile e a impatto zero all'interno della terra. E' l'energia geotermica che utilizza il calore proveniente dal sottosuolo. Se sfruttato opportunamente potrebbe, insieme ad altre fonti rinnovabili, soddisfare il fabbisogno energetico Italiano che aumenta in maniera considerevole di anno in anno.

CARLO DOGLIONI - PRES INGV - la terra sotto di noi ha un aumento di temperatura che può variare dai 3 fino ai 100 gradi al chilometro. quindi a pochissima profondità possiamo trovare delle temperature che sono in grado, o dei fluidi che possono produrre dei vapori che possono attivare delle turbine quindi mettere in moto dei generatori di energia elettrica.

Islanda, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Africa. Tanti i paesi che utilizzano la geotermia. In Italia, pioniera della geotermia è l'area di Larderello

CARLO DOGLIONI - PRES INGV -in toscana abbiamo delle centrali geotermiche che possono produrre quasi un gigawat, quindi l'equivalente di un reattore nucleare

Il geotermico non deturpa il paesaggio, consuma poco suolo, non ha bisogno di sole o di condizioni meteo favorevoli. Eppure non si sviluppa. Alcuni dubitano si possano fratturare rocce o generare terremoti. Ma la tecnica di oggi garantisce sicurezza

CARLO DOGLIONI - PRES INGV - la tecnica a ciclo binario, cioè quelle che viene estratto dal sottosuolo viene reinserito a pressioni che ovviamente non siano superiori a quelle naturali e quindi senza innescare sismicità indotta e questa è la tecnica più moderna in cui non vengono immessi gas in atmosfera o al massimo gas che sono totalmente controllati e quindi è la tecnica più moderna e sicura

L'energia prodotta dipende dal gradiente di temperatura tra l'interno e l'esterno che varia da zona a zona

CARLO DOGLIONI - PRES INGV - tutto il lato occidentale dell'appennino ha una profondità del mantello minore che non il lato orientale e e questo rende la parte occidentale più ricca dal punto di vista geotermico,

Per cui in alcune zone d'italia centrali geotermiche basterebbero a soddisfare il fabbisogno energetico, in altre potrebbero far parte di un mix di rinnovabili. Anche per le singole abitazioni, dato che gli edifici, come stabilisce l'unione europea dovranno essere a emissioni zero entro il 2035 è utile la geotermia

CARLO DOGLIONI - PRES INGV - ci sono milioni di famiglie nel nord america che hanno nel proprio giardino pompe di calore che permettono di produrre energia elettrica nella propria abitazione, quindi rendersi anche autonomi da un punto di vista energetico