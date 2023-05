Piero Gilardi, "Natura Arte Natura"

Un percorso nell'arte e nella storia di Piero Gilardi. Una mostra che apre anche al suo lascito ideologico e concettuale. E' scomparso lo scorso 5 marzo a Torino l'artista che ha attraversato da protagonista tutta la seconda parte del Novecento. Diventato celebre con i suoi Tappeti natura nel 1965, opere realizzate in poliuretano, la carriera artistica di Gilardi propone però molto di più. Ora una mostra a Fubine, nell'alessandrino, con 40 sue opere e fotografie la ripercorre: si chiama Natura Arte Natura

Intervista con Marzia Capannolo, curatrice della mostra

Di notevole rilevanza è la presenza in mostra dei 2 grandi Tappeti Natura della Collezione Monteforte-Miraglio, Gabbiani sul mare e Sassi, datate 1974, e delle due composizioni Mais sull’aia del 1968 e Spiaggia di Sabbia del 1975 provenienti da collezioni private. La mostra è aperta il week presso la Crescentina di Fubine. E su appuntamento scrivendo alla mail info@lacrescentina.com



Dalla Fondazione Centro Studi Piero Gilardi giungono i sei disegni en plein air che arricchiscono la mostra sottolineando l’attenzione di Piero Gilardi per la fase ideativa dell’opera. A testimoniare l’impegno politico dell’artista, la mostra presenta per la prima volta al pubblico le due sculture installazioni “Olivetti - Sud Africa” originariamente realizzate per l’esposizione itinerante internazionale Africa. Artisti Italiani Against Apartheid tenutasi tra il 1988 e il 1989 in ben nove differenti nazioni. Le due sculture, delle quali si era persa traccia per circa trent’anni, sono state rinvenute casualmente in un deposito di macerie della Fabbrica di Mattoni Rossi di Ivrea, già sede delle Officine Meccaniche Olivetti. Rappresentativo della poetica innovativa di Gilardi è poi il grande albero Poiesis, realizzato nel 2004 in poliuretano espanso come metafora del potere procreativo e distruttivo delle tre religioni monoteiste, ebraismo, islam e cristianesimo che alla base dell’arbusto, attraverso la loro interdipendenza, danno vita a un messaggio generativo che si esplicita in un meccanismo azionabile con una leva, un piccola pianta fogliata verde che sotto la pressione del fruitore fa sì che si diffonda una melodia dalla potenza rigenerativa.